Villaggio natale di Virgilio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Villaggio natale di Virgilio' è 'Andes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANDES

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Perché la soluzione è Andes? Gli Andes sono una catena montuosa che si estende lungo la continente sudamericano, attraversando diversi paesi come Cile, Argentina, Bolivia e Perù. Questa regione montuosa rappresenta un elemento importante nel paesaggio e nella cultura locale, influenzando il clima e le tradizioni delle popolazioni che vi abitano. La presenza degli Andes ha segnato la storia delle civiltà precolombiane e continua a essere un punto di riferimento geografico fondamentale. Il villaggio natale di Virgilio si trova nei pressi di questa catena montuosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Villaggio natale di Virgilio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Villaggio natale di Virgilio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Andes

Per risolvere la definizione "Villaggio natale di Virgilio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Villaggio natale di Virgilio" conferma che la soluzione 'Andes' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Andes

A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Villaggio natale di Virgilio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Andes' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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