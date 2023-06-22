Si somministra ai moribondi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si somministra ai moribondi' è 'Olio Santo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIO SANTO

Perché la soluzione è Olio Santo? L'olio santo è un sacro unguento utilizzato durante i riti religiosi, soprattutto per l'unzione dei fedeli in momenti importanti della vita spirituale. La sua applicazione si effettua spesso nei riti di passaggio, come l'ultimo sacramento, per offrire conforto e protezione spirituale. Questo olio viene considerato simbolo di purificazione e di benedizione divina. La sua somministrazione ai moribondi rappresenta un gesto di misericordia e di speranza, accompagnando l'anima nel suo viaggio finale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si somministra ai moribondi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si somministra ai moribondi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Olio Santo

La definizione "Si somministra ai moribondi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si somministra ai moribondi" conferma che la soluzione 'Olio Santo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Olio Santo

O Otranto L Livorno I Imola O Otranto S Savona A Ancona N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si somministra ai moribondi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Olio Santo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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