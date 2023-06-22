Scatolette che si vuotavano a pizzichi nei cruciverba: la soluzione è Tabacchiere

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Scatolette che si vuotavano a pizzichi' è 'Tabacchiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TABACCHIERE

Curiosità e Significato di Tabacchiere

Hai risolto il cruciverba con Tabacchiere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Tabacchiere.

Si alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiusoNon si lascia corrompere

Come si scrive la soluzione Tabacchiere

Hai davanti la definizione "Scatolette che si vuotavano a pizzichi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A L O C U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OCULATO" OCULATO

