Sanificare il latte nei cruciverba: la soluzione è Pastorizzare
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sanificare il latte' è 'Pastorizzare'.
PASTORIZZARE
Pastorizzare
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il gelato senza latteLatte coagulato di sapore aciduloFrutto da cui si ricava un latteLo schiarisce il latteSi può ordinare al latte o al limone
Se "Sanificare il latte" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 12 lettere della soluzione Pastorizzare:
