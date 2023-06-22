Il nome di Flaiano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome di Flaiano' è 'Ennio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENNIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il nome di Flaiano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome di Flaiano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ennio? Ennio Flaiano, celebre scrittore e sceneggiatore italiano, è conosciuto per il suo stile ironico e sagace. La sua produzione letteraria e teatrale riflette una profonda osservazione della società e delle sue contraddizioni. Flaiano ha saputo catturare l'essenza del nostro tempo attraverso le sue parole, che spesso assumono il ruolo di una voce critica e pungente. La sua influenza nel panorama culturale italiano rimane significativa e duratura nel tempo.

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Il nome di Flaiano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ennio

La soluzione associata alla definizione "Il nome di Flaiano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome di Flaiano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ennio:

E Empoli N Napoli N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome di Flaiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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