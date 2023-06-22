Vi militano i divi del calcio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi militano i divi del calcio' è 'Serie A'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERIE A

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi militano i divi del calcio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi militano i divi del calcio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Serie A? Il massimo campionato italiano di calcio è conosciuto per la presenza di molti dei migliori calciatori del mondo. Le competizioni tra le squadre sono particolarmente seguite dai tifosi, che sostengono con passione i loro beniamini. La competizione si svolge in uno stadio ricco di atmosfera, dove le sfide sono spesso caratterizzate da grande spettacolo e talento. Questo torneo rappresenta il punto di incontro tra storia, tradizione e talento sportivo del calcio italiano.

La soluzione associata alla definizione "Vi militano i divi del calcio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi militano i divi del calcio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Serie A:

S Savona E Empoli R Roma I Imola E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi militano i divi del calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

