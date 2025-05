Hanno il becco giallo e le piume nere nei cruciverba: la soluzione è Merli

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno il becco giallo e le piume nere

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno il becco giallo e le piume nere' è 'Merli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERLI

Curiosità e Significato di "Merli"

La parola Merli è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Merli.

I merli sono uccelli appartenenti alla famiglia dei Turdidi, noti per il loro caratteristico becco giallo e piumaggio prevalentemente nero. Sono comuni in Europa e in altre regioni, e si distinguono per il loro canto melodioso, spesso presente nei giardini e nei parchi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno piume bianche e nere e becco all insùHanno le piume nereHanno il becco gialloHanno piumaggio e becco neriHanno le piume di gallo sul cappello

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Merli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Hanno il becco giallo e le piume nere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M I S M T - H N I O E T A L C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONT SAINT-MICHEL" MONT SAINT-MICHEL

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.