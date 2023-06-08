Hanno le piume nere nei cruciverba: la soluzione è Merli

Sara Verdi | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno le piume nere' è 'Merli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERLI

Curiosità e Significato di Merli

Approfondisci la parola di 5 lettere Merli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno piume bianche e nere e becco all insùHanno il becco giallo e le piume nereHanno le piume di gallo sul cappelloHanno pelle e piume famoseCavalli che hanno coda e criniera nere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Hanno le piume nere - Merli

Come si scrive la soluzione Merli

Stai cercando la risposta alla definizione "Hanno le piume nere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Merli:
M Milano
E Empoli
R Roma
L Livorno
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M A L N I O M

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.