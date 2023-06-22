Si forma nella trombosi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si forma nella trombosi' è 'Coagulo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COAGULO

Perché la soluzione è Coagulo? Un coagulo è una massa di sangue coagulato che si forma all’interno dei vasi sanguigni. La sua presenza si associa spesso a processi patologici come la trombosi, in cui si sviluppa all’interno di un'arteria o di una vena, ostacolando il normale flusso sanguigno. La formazione di un coagulo può portare a complicanze come infarti o ictus, a seconda della localizzazione e delle dimensioni. La presenza di un coagulo rappresenta quindi un elemento cruciale nelle malattie vascolari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si forma nella trombosi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si forma nella trombosi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Coagulo

In presenza della definizione "Si forma nella trombosi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si forma nella trombosi" conferma che la soluzione 'Coagulo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Coagulo

C Como O Otranto A Ancona G Genova U Udine L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si forma nella trombosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coagulo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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