La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dondolare come un pendolo' è 'Oscillare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSCILLARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Oscillare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oscillare? Oscillare significa muoversi avanti e indietro in modo regolare, come un pendolo che si sposta tra due punti. È un termine usato per descrivere il movimento di oggetti o anche di emozioni che vanno e vengono ripetutamente. Questa parola richiama l'idea di un movimento continuo e armonioso, tipico di molte situazioni naturali e meccaniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il ritmo perfetto di un pendoloScrisse Il pendolo di FoucaultIl fisico pisano che trovò le leggi del pendoloPuò essere a pendolo o a cucùLo è il moto del pendolo

Se "Dondolare come un pendolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

