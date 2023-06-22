Dolce ricoperto di zucchero caramellato

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Dolce ricoperto di zucchero caramellato' è 'Crema Catalana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREMA CATALANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolce ricoperto di zucchero caramellato" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolce ricoperto di zucchero caramellato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Crema Catalana? La crema catalana è un dolce tradizionale della cucina spagnola, noto per la sua superficie croccante e lucida, ottenuta attraverso la caramellizzazione dello zucchero. Alla sua base trovi una crema ricca e vellutata, preparata con latte, uova, zucchero e aromi come la cannella e la scorza di limone. La caratteristica distintiva di questo dessert consiste nello strato superiore di zucchero che, una volta bruciato con un cannello, forma una crosta croccante e dorata, simile a una copertura dolce e croccante.

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Dolce ricoperto di zucchero caramellato nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Crema Catalana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dolce ricoperto di zucchero caramellato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolce ricoperto di zucchero caramellato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Crema Catalana:

C Como R Roma E Empoli M Milano A Ancona C Como A Ancona T Torino A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolce ricoperto di zucchero caramellato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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