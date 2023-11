La definizione e la soluzione di: In certi Paesi favorisce chi vince le elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : PREMIO DI MAGGIORANZA

Significato/Curiosità : In certi Paesi favorisce chi vince le elezioni

In alcuni Paesi, è adottato un sistema elettorale che favorisce il partito o la coalizione politica che vince le elezioni o raggiunge una soglia di voto specifica, noto come "premio di maggioranza". Questo sistema è progettato per consentire al vincitore di ottenere un vantaggio significativo nel processo decisionale e governativo. Ad esempio, potrebbe comportare l'assegnazione di un numero maggiore di seggi nel parlamento o l'accesso a risorse e prerogative speciali. L'obiettivo principale di questa pratica è promuovere la stabilità governativa, consentendo al partito o alla coalizione vincitrice di avere un'ampia maggioranza per implementare il proprio programma politico senza dover negoziare con altre fazioni o partiti minori. Tuttavia, ciò può anche portare a una rappresentanza politica distorta e a una mancanza di equità nel sistema, poiché le voci e le preferenze delle minoranze potrebbero essere ignorate o marginalizzate.

Altre risposte alla domanda : In certi Paesi favorisce chi vince le elezioni : certi; paesi; favorisce; vince; elezioni; Le fette di certi pesci; Il metallo di certi muscoli; Da certi frutti non si leva; Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio; Maligno come certi tiri; Sono bicipiti in certi stemmi; I paesi asiatici che affacciano sul Mediterraneo; Può isolare i paesi montani; Fu firmato nel 1992 dai 12 paesi della CEE; Unità di misura dell energia in uso nei paesi anglosassoni; La regione di Belgio paesi Bassi e Lussemburgo; Un condimento dei paesi mediterranei; Chi la regge favorisce un flirt; Il motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominare; favorisce il turismo; Ente che favorisce il turismo; favorisce il reato; Chi ne fa di più vince ; Chi prima arriva lo vince ; Con quella giusta si vince Sanremo; La zona di chi vince in extremis; Lo merita chi vince ; Si occupa del computo dei voti dopo le elezioni ; Quella di governo può condurre ad elezioni ; Si assegnano dopo le elezioni ; elezioni dei membri del Parlamento di Strasburgo; Le elezioni per Strasburgo;

Cerca altre Definizioni