Il cantante di una band nei cruciverba: la soluzione è Vocalist

VOCALIST

Curiosità e Significato di Vocalist

Perché la soluzione è Vocalist? Un vocalist è il cantante principale di una band, colui che si occupa delle parti vocali e dà voce alla musica. È il protagonista che interpreta le canzoni, trasmettendo emozioni e coinvolgendo il pubblico. Spesso, il vocalist è il volto riconoscibile del gruppo, capace di distinguersi attraverso la propria voce e personalità. In breve, è il cuore melodico di ogni formazione musicale.

Come si scrive la soluzione Vocalist

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

