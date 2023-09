Il Big all origine dell Universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Big all origine dell Universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Big Bang è una teoria cosmologica che descrive l'origine e l'evoluzione dell'Universo. Secondo questa teoria, l'Universo ha avuto inizio da uno stato di estrema densità e calore circa 13,8 miliardi di anni fa. In quel momento, tutto lo spazio e il tempo erano concentrati in un punto infinitamente piccolo chiamato "singolarità". Successivamente, l'Universo ha iniziato a espandersi rapidamente, raffreddandosi e consentendo la formazione di materia, energia e delle prime particelle elementari. Con il passare del tempo, queste particelle si sono organizzate in atomi, stelle, galassie e strutture cosmiche più complesse. Il Big Bang rappresenta l'inizio dell'Universo così come lo conosciamo oggi ed è supportato da una vasta gamma di evidenze scientifiche, come la radiazione cosmica di fondo e l'espansione dell'Universo.

