Ansimano a far le scale nei cruciverba: la soluzione è Obesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ansimano a far le scale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ansimano a far le scale' è 'Obesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBESI

Curiosità e Significato di "Obesi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Obesi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Obesi? Obesi indica una condizione di eccesso di peso corporeo, spesso dovuta a un accumulo di grasso. Questo stato può influire sulla salute generale e richiede attenzione a dieta e stile di vita. In parole semplici, si riferisce a chi ha un peso superiore ai valori considerati normali, con possibili ripercussioni sul benessere. Conoscere l'obesità aiuta a comprenderne le cause e prevenirne le conseguenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Afflitti da adipeAfflitti da eccessivo adipeGrassi oltre misuraFormano scaleLi hanno certe scaleIl viavai lungo le scale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Obesi

Hai trovato la definizione "Ansimano a far le scale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

B Bologna

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

W A R E D T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STEWARD" STEWARD

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.