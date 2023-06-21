La via più corta nei cruciverba: la soluzione è Retta

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La via più corta' è 'Retta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETTA

Hai risolto il cruciverba con Retta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Retta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La più corta è la rettaLa retta è la più cortaLa gonna più cortaÈ più corta del metroHa una gamba più corta dell altra

Soluzione La via più corta - Retta

Hai trovato la definizione "La via più corta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Retta:
R Roma
E Empoli
T Torino
T Torino
A Ancona

