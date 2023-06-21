Provare difficoltà nei cruciverba: la soluzione è Stentare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Provare difficoltà' è 'Stentare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
STENTARE
Curiosità e Significato di Stentare
Vuoi sapere di più su Stentare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Stentare.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Che non presenta difficoltàDifficoltà di respiroProvare raccapriccioDisseminata di difficoltàCon dolore e difficoltà
Come si scrive la soluzione Stentare
Hai davanti la definizione "Provare difficoltà" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 8 lettere della soluzione Stentare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I A R N G N A K L I D
