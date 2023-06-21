Provare difficoltà nei cruciverba: la soluzione è Stentare

3 ott 2025

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Provare difficoltà' è 'Stentare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STENTARE

Curiosità e Significato di Stentare

Vuoi sapere di più su Stentare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Stentare.

Come si scrive la soluzione Stentare

Hai davanti la definizione "Provare difficoltà" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 8 lettere della soluzione Stentare:
S Savona
T Torino
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

