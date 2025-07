Piccolo raggruppamento di alberi nei cruciverba: la soluzione è Boschetto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccolo raggruppamento di alberi' è 'Boschetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOSCHETTO

Curiosità e Significato di Boschetto

La parola Boschetto è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boschetto.

Perché la soluzione è Boschetto? Un boschetto è un piccolo gruppo di alberi o arbusti che cresce compatto, spesso situato in campagna o in zone verdi. È un angolo di natura raccolto, ideale come rifugio per animali o luogo di relax. Questa parola descrive quindi un'area verde di dimensioni contenute, perfetta per una breve fuga immersi nel verde.

Come si scrive la soluzione Boschetto

Non riesci a risolvere la definizione "Piccolo raggruppamento di alberi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

