Ortaggio simile a una carota di colore biancastro nei cruciverba: la soluzione è Pastinaca

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ortaggio simile a una carota di colore biancastro' è 'Pastinaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASTINACA

Hai davanti la definizione "Ortaggio simile a una carota di colore biancastro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 9 lettere della soluzione Pastinaca:
P Padova
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
N Napoli
A Ancona
C Como
A Ancona

