La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esce da un ventricolo' è 'Aorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AORTA

Curiosità e Significato di Aorta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Aorta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aorta? L’aorta è il grande vaso sanguigno che esce dal ventricolo sinistro del cuore, portando il sangue ossigenato a tutto il corpo. È come un’autostrada principale per la circolazione sanguigna, fondamentale per distribuire ossigeno e nutrienti agli organi. Senza l’aorta, il nostro organismo non potrebbe funzionare correttamente, rendendola una delle strutture più importanti del sistema circolatorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Importante arteria che parte dal cuoreÈ l arteria più importante del corpo umanoUn grosso vaso sanguignoIl lago nordamericano da cui esce il NiagaraEsce dal sifoneIl fiume che esce dal lago Maggiore

Come si scrive la soluzione Aorta

Stai cercando la risposta alla definizione "Esce da un ventricolo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L M A B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BILAMA" BILAMA

