Come un pelo scompigliato e spettinato

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Come un pelo scompigliato e spettinato' è 'Arruffato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRUFFATO

Perchè la soluzione è Arruffato? Un aspetto che sembra disordinato e un po’ selvaggio, come un pelo scompigliato e spettinato, trasmette un’energia spontanea. L’effetto ARRUFFATO dà un’aria di naturalezza, senza troppi sforzi, lasciando trasparire una personalità autentica e senza artifici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come un pelo scompigliato e spettinato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Arruffato

In presenza della definizione "Come un pelo scompigliato e spettinato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arruffato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Come un pelo scompigliato e spettinato
  • Risposta: ARRUFFATO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
R Roma
U Udine
F Firenze
F Firenze
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Arruffato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come un pelo scompigliato e spettinato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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