Sottoscrittori di cambiali - Soluzione Cruciverba: Traenti

TRAENTI

Lo sapevi che? Metallurgische Forschungsgesellschaft: La Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H ("Società per la ricerca in campo metallurgico", ME.FO.) era una società fittizia del Terzo Reich, creata per finanziare il riarmo bellico tedesco, aggirando il Trattato di Versailles.. Lo scopo di questa società pseudoprivata era appunto quella di finanziare segretamente il riarmo tedesco quale strumento per il rapido riassorbimento dell'ingente massa di disoccupati (tra i 6 ed i 7 milioni di lavoratori) senza destare sospetti negl'ispettori franco - britannici che regolarmente monitoravano il rispetto rigoroso delle clausole di pace imposte alla Germania, al contempo senza generare l'iperinflazione che, tra il 1922 ed il 1923 polverizzò i risparmi della classe media, essendo completamente al di fuori del bilancio pubblico.

