La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Finestra con colonnetta' è 'Bifora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIFORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Finestra con colonnetta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finestra con colonnetta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Bifora? Una bifora è una finestra caratterizzata da una struttura divisa in due scomparti, separati da una colonnina centrale. Questo elemento architettonico, molto diffuso nel medioevo, permette di far entrare luce e aria negli ambienti, mantenendo una certa eleganza e solidità. La bifora si distingue per la sua simmetria e per la presenza di due aperture affiancate, spesso decorate con motivi artistici o architettonici che ne sottolineano il valore estetico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Finestra con colonnetta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finestra con colonnetta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bifora:

B Bologna I Imola F Firenze O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finestra con colonnetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

