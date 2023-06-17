Si dà sottolineando

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dà sottolineando' è 'Risalto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISALTO

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Perché la soluzione è Risalto? Un risalto si ottiene evidenziando una parola o una frase all’interno di un testo, attirando così l’attenzione del lettore su un elemento specifico. La sua funzione principale è quella di mettere in risalto concetti importanti, facilitando la comprensione e la memorizzazione delle informazioni chiave. Attraverso l’uso di grassetto, corsivo o altri metodi di sottolineatura, si distingue il contenuto, rendendo più chiara la struttura del discorso. Questa tecnica permette di evidenziare ciò che si desidera mettere in primo piano nel testo scritto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dà sottolineando". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si dà sottolineando nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Risalto

La soluzione associata alla definizione "Si dà sottolineando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dà sottolineando" conferma che la soluzione 'Risalto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Risalto

R Roma I Imola S Savona A Ancona L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dà sottolineando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Risalto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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