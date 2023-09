Scrisse libretti per Verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse libretti per Verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOITO

Significato/Curiosita : Scrisse libretti per verdi

Bizet. arrigo boito, che scrisse libretti, tra gli altri, per giuseppe verdi e amilcare ponchielli, compose anche due opere per proprio conto. ulteriore... Arrigo boito (padova, 24 febbraio 1842 – milano, 10 giugno 1918) è stato un letterato, librettista e compositore italiano. figlio di silvestro boito e giuseppina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

