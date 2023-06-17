Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione' è 'Toni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Toni? I suoni prodotti dal cuore durante il battito sono chiamati toni. Questi rumori si ascoltano attraverso l'auscultazione, aiutando i medici a valutare il funzionamento cardiaco. I toni sono fondamentali per individuare eventuali anomalie o problemi nelle valvole e nei cicli cardiaci. La loro analisi permette di capire lo stato di salute del cuore e di individuare tempestivamente eventuali patologie.

Quando la definizione "Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Toni:

T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli cardiaci si percepiscono all auscultazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

