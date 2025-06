Passano dalle fessure nei cruciverba: la soluzione è Spifferi

SPIFFERI

Curiosità e Significato di Spifferi

Approfondisci la parola di 8 lettere Spifferi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spifferi? Spifferi sono correnti d'aria che passano attraverso fessure o aperture in modo sottile e invisibile, spesso causando fastidio o raffreddori. Sono quelle brezze leggere che entrano da finestre o porte mal sigillate. La parola evoca il movimento delicato dell'aria che si insinua tra le crepe, dimostrando come anche le piccole fessure possano lasciare passare qualcosa di invisibile ma percepibile.

Come si scrive la soluzione Spifferi

Stai cercando la risposta alla definizione "Passano dalle fessure"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

I Imola

F Firenze

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

