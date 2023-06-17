Macchina che schiaccia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Macchina che schiaccia' è 'Pressa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Macchina che schiaccia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchina che schiaccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pressa? Una macchina progettata per esercitare una forza consistente su materiali diversi viene utilizzata in vari settori industriali. La sua funzione principale è quella di comprimere o modellare oggetti attraverso una pressione elevata, facilitando il processo di produzione o di lavorazione. Questa apparecchiatura può essere di diverse dimensioni e configurazioni, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni operazione. La sua presenza è fondamentale in molte fasi di assemblaggio e creazione di componenti. La pressa rappresenta uno strumento essenziale nel mondo manifatturiero.

In presenza della definizione "Macchina che schiaccia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchina che schiaccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pressa:

P Padova R Roma E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchina che schiaccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

