Il giorno a Berlino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno a Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAG

Significato/Curiosita : Il giorno a berlino

Orientale, esistita durante la guerra fredda. il muro che circondava berlino ovest divise in due la città di berlino per 28 anni, più precisamente dal 13 agosto... Al confine austria-italia tag – film del 2015 diretto da sion sono prendimi! (tag) – film del 2018 diretto da jeff tomsic tag – codice aeroportuale iata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il giorno a Berlino : giorno; berlino; Mastica tutto il giorno ; Come l ora che precede il mezzogiorno ; Accolto con un buongiorno o con un ciao; giorno di riposo ricorrenza; Il galateo d oggigiorno ; Il giorno in cui si riprende; Attenzione a berlino ted; Una a berlino ; berlino ne ha preso il posto; Per il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di berlino dopo il 1961; Un celebre monumento di berlino ; Afferma a berlino ;

Cerca altre Definizioni