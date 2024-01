La definizione e la soluzione di: La capitale estone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: 26°e / 59°n 26°e59; 26 l'estonia (in estone eesti), ufficialmente repubblica d'estonia (in estone eesti vabariik), con capitale tallinn, è una repubblica...

Tallinn (in tedesco Reval; in finlandese Tallinna; in russo , Tallin; Revalia in italiano storico) è la capitale dell'Estonia, nonché suo porto principale. Situata sulla costa settentrionale del paese ed affacciata sul Mar Baltico, è divisa da 80 chilometri in linea d'aria di mare da Helsinki, situata più a nord. Tallinn, inoltre, è la città più popolosa e maggiore centro economico e commerciale del paese.

Capitale europea della cultura per l'anno 2011, assieme alla città finlandese di Turku, la Città Vecchia medievale, antico porto anseatico, è divenuta patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1997. Nel 2023, la città ha ricevuto il premio di Capitale verde europea.

