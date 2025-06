Viene ripreso all inizio di ogni scena del film nei cruciverba: la soluzione è Ciac

CIAC

Curiosità e Significato di Ciac

Perché la soluzione è Ciac? CIAC è un acronimo che indica la ripresa di scena all'inizio di ogni sequenza cinematografica. Si tratta di una sigla usata nel mondo del cinema per segnalare che la scena viene riavviata o ripresa dall'inizio, spesso per motivi tecnici o narrativi. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio il processo di montaggio e produzione di un film.

Come si scrive la soluzione Ciac

Hai trovato la definizione "Viene ripreso all inizio di ogni scena del film" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

I Imola

A Ancona

C Como

