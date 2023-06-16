Viaggia usando il pollice

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Viaggia usando il pollice' è 'Autostoppista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOSTOPPISTA

Perché la soluzione è Autostoppista? L'autostoppista è una persona che si sposta chiedendo un passaggio ai conducenti di veicoli in transito, utilizzando il pollice come segnale distintivo. Questa pratica permette di viaggiare senza pagare e di conoscere nuove persone lungo il percorso. Spesso si affida alla disponibilità degli automobilisti e alla fiducia reciproca, mostrando spirito di avventura e desiderio di esplorare. La scelta di viaggiare in questo modo richiede pazienza e attenzione alle circostanze, rendendo l'esperienza unica e imprevedibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viaggia usando il pollice". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Viaggia usando il pollice nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Autostoppista

Questa pagina è dedicata alla definizione "Viaggia usando il pollice" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viaggia usando il pollice" conferma che la soluzione 'Autostoppista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Autostoppista

A Ancona U Udine T Torino O Otranto S Savona T Torino O Otranto P Padova P Padova I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viaggia usando il pollice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autostoppista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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