Viaggia usando il pollice
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Viaggia usando il pollice' è 'Autostoppista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AUTOSTOPPISTA
Perché la soluzione è Autostoppista? L'autostoppista è una persona che si sposta chiedendo un passaggio ai conducenti di veicoli in transito, utilizzando il pollice come segnale distintivo. Questa pratica permette di viaggiare senza pagare e di conoscere nuove persone lungo il percorso. Spesso si affida alla disponibilità degli automobilisti e alla fiducia reciproca, mostrando spirito di avventura e desiderio di esplorare. La scelta di viaggiare in questo modo richiede pazienza e attenzione alle circostanze, rendendo l'esperienza unica e imprevedibile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viaggia usando il pollice". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Viaggia usando il pollice nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Autostoppista
Questa pagina è dedicata alla definizione "Viaggia usando il pollice" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viaggia usando il pollice" conferma che la soluzione 'Autostoppista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Autostoppista
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viaggia usando il pollice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autostoppista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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