Varietà di tessuto jeans - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Varietà di tessuto jeans.

Soluzione 5 lettere : DENIM

Il fustagno è un tessuto resistente con armatura a saia a 3 o a 4. «la parola fustagno, nel medioevo, designava un tessuto di cotone mischiato a lana oppure... Il fustagno è unresistente con armatura a saia a 3 o a 4. «la parola fustagno, nel medioevo, designava uncotone mischiato a lana oppure... Il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone, generalmente di colore grigio ed è il tessuto storico con cui vengono confezionati i pantaloni in taglio jeans. È una sargia ("serge" in francese), ha una tessitura in diagonale ed è perciò una stoffa particolarmente robusta e adatta a indumenti da lavoro, a differenza della "tela" che è tessuta con i fili incrociati perpendicolarmente e non ha caratteristiche di robustezza. Prende il nome dalla città di Nîmes in Francia e un tempo era detto serge de Nîmes. Da "de Nîmes" proviene perciò "denim". Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

