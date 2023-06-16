Le spendono gli indiani

Home / Soluzioni Cruciverba / Le spendono gli indiani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le spendono gli indiani' è 'Rupie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUPIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le spendono gli indiani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le spendono gli indiani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rupie? Le rupie sono la moneta ufficiale dell'India, usata quotidianamente dagli abitanti per comprare beni e servizi. Questo termine rappresenta la valuta di quel paese, simbolo della sua economia e cultura. Le persone le utilizzano per transazioni di vario tipo, dalle piccole spese alle operazioni più grandi. La loro circolazione è fondamentale per il commercio interno e il benessere economico degli indiani.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le spendono gli indiani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rupie

Per risolvere la definizione "Le spendono gli indiani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le spendono gli indiani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rupie:

R Roma U Udine P Padova I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le spendono gli indiani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Circolano in IndiaLe monete indianeSi spendono in IndiaFuoricasta indianiSi spendono a DelhiSi spendono in GiapponeTemibili guerrieri indianiSi spendono a Istanbul