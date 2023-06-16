Paese che sorge tra due grandi potenze rivali
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Paese che sorge tra due grandi potenze rivali' è 'Stato Cuscinetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STATO CUSCINETTO
Perché la soluzione è Stato Cuscinetto? Uno stato cuscinetto rappresenta un territorio che si trova tra due grandi potenze rivali, spesso per motivi strategici o geopolitici. La sua posizione lo rende un buffer, un area di transizione che può favorire negoziati o mantenere l'equilibrio tra i due schieramenti. Questa condizione può portare a tensioni o a una maggiore stabilità, a seconda delle dinamiche internazionali e delle scelte delle potenze coinvolte. La presenza di uno stato cuscinetto influenza notevolmente il panorama politico e militare regionale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Paese che sorge tra due grandi potenze rivali nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Stato Cuscinetto
La soluzione associata alla definizione "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali" conferma che la soluzione 'Stato Cuscinetto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 15 lettere della soluzione Stato Cuscinetto
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stato Cuscinetto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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