Paese che sorge tra due grandi potenze rivali

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Paese che sorge tra due grandi potenze rivali' è 'Stato Cuscinetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STATO CUSCINETTO

Perché la soluzione è Stato Cuscinetto? Uno stato cuscinetto rappresenta un territorio che si trova tra due grandi potenze rivali, spesso per motivi strategici o geopolitici. La sua posizione lo rende un buffer, un area di transizione che può favorire negoziati o mantenere l'equilibrio tra i due schieramenti. Questa condizione può portare a tensioni o a una maggiore stabilità, a seconda delle dinamiche internazionali e delle scelte delle potenze coinvolte. La presenza di uno stato cuscinetto influenza notevolmente il panorama politico e militare regionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Paese che sorge tra due grandi potenze rivali nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Stato Cuscinetto

La soluzione associata alla definizione "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali" conferma che la soluzione 'Stato Cuscinetto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Stato Cuscinetto

S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto C Como U Udine S Savona C Como I Imola N Napoli E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Paese che sorge tra due grandi potenze rivali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stato Cuscinetto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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