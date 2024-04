La Soluzione ♚ La lingua dei trovieri

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La lingua dei trovieri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OIL

Curiosità su La lingua dei trovieri: troviero è il termine con cui sono indicati i poeti in lingua d'oïl corrispondenti ai trovatori della poesia provenzale. i trovieri – tra i quali il primo...

Altre Definizioni con oil; lingua; trovieri;