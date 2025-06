Un Jackson regista nei cruciverba: la soluzione è Peter

Home / Soluzioni Cruciverba / Un Jackson regista

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un Jackson regista' è 'Peter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETER

Curiosità e Significato di Peter

La parola Peter è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Peter.

Perché la soluzione è Peter? Un Jackson regista si riferisce a un regista come Peter Jackson, famoso per aver diretto gli epici film de Il Signore degli Anelli. La soluzione PETER richiama proprio il suo nome, simbolo di grandi produzioni cinematografiche e storytelling coinvolgente. È un modo per indicare un regista di grande talento e visione, capace di trasportare lo spettatore in mondi fantastici e avventure epiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L eterno ragazzo nell Isola che non c èIl Sellers ispettore Clouseau in tanti divertenti filmInterpretò Arthur Simon Simpson nella pellicola TopkapiLa Wertmüller registaOlmi grande registaL indimenticata regista Wertmüller

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Peter

Se "Un Jackson regista" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R I A A F T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FATTORIA" FATTORIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.