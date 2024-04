La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il personaggio di Barrie. PETER PAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Peter Pan è un personaggio letterario creato da J. M. Barrie nel 1902, che compare per la prima volta nel romanzo L'uccellino bianco e poi in altre opere dello stesso autore come la pièce teatrale Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere (1904, che poi venne riscritta e pubblicata come romanzo nel 1911) e nel romanzo Peter Pan nei Giardini di Kensington (1906). Il personaggio appare in numerose altre produzioni di varia natura (film, cartoni animati, fumetti), e nel relativo merchandising. Ritratto come un ragazzino dallo spirito libero e dispettoso che sa volare e non cresce mai, Peter Pan trascorre una interminabile infanzia vivendo ...

sindrome di Stendhal ( approfondimento)

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) malattia psicofisica provocata da un rapporto abnorme tra una persona e l'opera d'arte che sta osservando

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Termini correlati

sindrome dei Balcani, sindrome del Golfo, sindrome di Peter Pan, sindromico, sindrome di Down

Devoto/Oli, Il dizionario della lingua italiana, edizone cartacea 2000-2001, Le Monmier, p. 1952

. Altri progetti