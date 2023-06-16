L amica del cuore di Heidi

Home / Soluzioni Cruciverba / L amica del cuore di Heidi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L amica del cuore di Heidi' è 'Clara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L amica del cuore di Heidi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L amica del cuore di Heidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Clara? Clara rappresenta l’amica del cuore di Heidi, una presenza importante nella sua vita. La loro amicizia si basa su affetto, fiducia e reciproco supporto, creando un legame profondo che supera le sfide quotidiane. Clara, con la sua sensibilità e dolcezza, si distingue come una compagna fedele e rassicurante, capace di condividere momenti di gioia e difficoltà. La loro relazione testimonia l’importanza di un’amica sincera nel percorso di crescita e di emozioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L amica del cuore di Heidi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Clara

Per risolvere la definizione "L amica del cuore di Heidi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L amica del cuore di Heidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Clara:

C Como L Livorno A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L amica del cuore di Heidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La giovane cantante che ha lanciato Diamanti grezziLa Muti popolare attriceIl cognome di Clara l amica di HeidiL amica di HeidiÈ l amica di HeidiMovimento di dilatazione del cuoreRacchiude il cuore e i polmoni