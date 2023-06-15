Una vittoria con tante reti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una vittoria con tante reti' è 'Goleada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLEADA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una vittoria con tante reti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vittoria con tante reti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Goleada? Una goleada rappresenta un risultato sportivo in cui una squadra conquista una vittoria con un numero elevato di reti segnate, spesso superando di molto l'avversario. Questo termine viene utilizzato per descrivere partite caratterizzate da un attacco efficace e una difesa vulnerabile dell'avversario, evidenziando la netta superiorità della squadra vincente. La parola si associa generalmente a incontri di calcio, senza escludere altri sport, dove il punteggio finale rispecchia un dominio netto. La goleada rimane uno degli eventi più memorabili nel calcio.

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Una vittoria con tante reti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Goleada

La definizione "Una vittoria con tante reti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vittoria con tante reti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Goleada:

G Genova O Otranto L Livorno E Empoli A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vittoria con tante reti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadreNel calcio, grande quantità di reti segnateUna vittoria calcistica con tante retiCosì è detta la vittoria calcistica con tante retiCosì è detta la vittoria calcistica con numerose retiHa più retiHa le reti a bordo