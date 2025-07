È una quasi nebbia nei cruciverba: la soluzione è Foschia

FOSCHIA

Curiosità e Significato di Foschia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Foschia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Foschia.

Perché la soluzione è Foschia? Foschia indica una lieve presenza di nebbia o umidità nell'aria, che crea un'atmosfera ovattata e sfocata. È una condizione meteorologica sottile, meno intensa della nebbia vera e propria, che rende il paesaggio più misterioso e sognante. Un termine perfetto per descrivere quelle giornate in cui tutto appare avvolto in un velo leggero, donando un tocco di poesia alla vista.

Come si scrive la soluzione Foschia

La definizione "È una quasi nebbia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

