La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Porta a disinteressarsi di tutto' è 'Apatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APATIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porta a disinteressarsi di tutto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porta a disinteressarsi di tutto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Apatia? L'apatia si manifesta quando una persona perde interesse e motivazione verso le attività quotidiane, le relazioni e i propri obiettivi. Questo stato di indifferenza porta a una riduzione della partecipazione emotiva e sociale, rendendo difficile trovare piacere in ciò che prima era fonte di soddisfazione. La sensazione di vuoto e distacco può influenzare negativamente il benessere generale, portando a un senso di isolamento. La mancanza di entusiasmo può durare a lungo e complicare le relazioni interpersonali.

Se la definizione "Porta a disinteressarsi di tutto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porta a disinteressarsi di tutto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Apatia:

A Ancona P Padova A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porta a disinteressarsi di tutto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

