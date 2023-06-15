Un passatempo alla TV

SOLUZIONE: ZAPPING

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un passatempo alla TV" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un passatempo alla TV". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Zapping? Lo zapping rappresenta l'abitudine di passare rapidamente da un canale televisivo all'altro, spesso senza fermarsi su un contenuto specifico. Questa pratica permette di esplorare diverse trasmissioni, film o programmi, offrendo varietà e distrazione. È diventato un modo comune di fruire della televisione, specialmente quando si cerca qualcosa di interessante o si vuole evitare la noia. La capacità di cambiare rapidamente tra le opzioni rende questa abitudine molto diffusa tra gli spettatori.

Se la definizione "Un passatempo alla TV" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un passatempo alla TV" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zapping:

Z Zara A Ancona P Padova P Padova I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un passatempo alla TV" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

