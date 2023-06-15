Il Nicolas di Hollywood

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Nicolas di Hollywood' è 'Cage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAGE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Nicolas di Hollywood" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Nicolas di Hollywood". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Cage? Nicolas Cage è un attore statunitense noto per le sue interpretazioni intense e spesso eccentriche sul grande schermo. La sua carriera si distingue per ruoli che spaziano dal drammatico all'azione, dimostrando grande versatilità e passione nel recitare. La sua presenza sul set è caratterizzata da un talento unico, che spesso lo rende protagonista di film memorabili e di successo. La sua notorietà è consolidata anche grazie a scelte artistiche audaci e a una forte personalità.

Il Nicolas di Hollywood nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cage

In presenza della definizione "Il Nicolas di Hollywood", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Nicolas di Hollywood" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cage:

C Como A Ancona G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Nicolas di Hollywood" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

