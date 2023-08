Nelle date vale aprile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle date vale aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IV

25 la data è il 18 aprile se il numero aureo n (vedi sopra) va da 1 a 11, altrimenti il 17 aprile. per c = 20, 21 o 22, s - l vale sempre 9, perciò per...