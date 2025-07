Mose s alza a proteggerla nei cruciverba: la soluzione è Venezia

VENEZIA

Curiosità e Significato di Venezia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Venezia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Venezia.

Perché la soluzione è Venezia? Venezia è una città unica al mondo, famosa per i suoi canali, ponti e un patrimonio storico inestimabile. La frase Mose s alza a proteggerla si riferisce al sistema MOSE, un'imponente opera idraulica progettata per difendere la città dalle acque alte e dalle inondazioni. È un esempio di come l'ingegno umano possa preservare un patrimonio così fragile e prezioso.

Come si scrive la soluzione Venezia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mose s alza a proteggerla", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

