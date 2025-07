Eva in Desperate Housewives nei cruciverba: la soluzione è Longoria

LONGORIA

Curiosità e Significato di Longoria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Longoria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Longoria? Eva Longoria è un'attrice statunitense conosciuta per aver interpretato Gabrielle Solis nella serie televisiva Desperate Housewives. La sua notorietà ha fatto sì che il suo nome diventasse sinonimo di eleganza e talento nel mondo dello spettacolo. Conosciuta anche per il suo impegno umanitario, Eva rappresenta una figura di grande successo e ispirazione. La sua presenza ha contribuito a rendere indimenticabile la famosa serie TV.

Come si scrive la soluzione Longoria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Eva in Desperate Housewives", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S L A A A S G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALSSATA" GALSSATA

