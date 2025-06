Il dio marino padre di cinquanta Ninfe nei cruciverba: la soluzione è Nereo

NEREO

Curiosità e Significato di "Nereo"

Approfondisci la parola di 5 lettere Nereo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nereo? Nereo è una figura della mitologia greca, noto come il dio del mare e padre di cinquanta Ninfe, le meravigliose fanciulle che abitano le acque. Spesso descritto come un essere saggio e benevolo, Nereo rappresenta la saggezza e la conoscenza delle profondità marine, capace di trasformarsi in varie forme per sfuggire ai pericoli. La sua figura incarna l’armonia e la bellezza del mondo acquatico, rendendolo un simbolo affascinante del potere

Come si scrive la soluzione Nereo

Stai cercando la risposta alla definizione "Il dio marino padre di cinquanta Ninfe"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

O Otranto

