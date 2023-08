Il mitico padre di cinquanta Ninfe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mitico padre di cinquanta Ninfe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NEREO

Significato/Curiosità : Il mitico padre di cinquanta Ninfe

Nereo, una figura della mitologia greca, è un antico dio marino spesso descritto come il "vecchio del mare". Padre di cinquanta figlie chiamate le Nereidi, Nereo è associato all'oceano e alle sue profondità misteriose. Considerato un profeta dell'acqua, Nereo è noto per la sua abilità di mutare forma, riflettendo la mutevole natura del mare. Le Nereidi, anch'esse dee delle acque, personificano varie caratteristiche marine e sono spesso raffigurate in legami armoniosi con la natura. Nereo rappresenta la connessione tra il mondo terreno e il regno acquatico, contribuendo all'immaginario mitologico dell'antica Grecia.

