Accordo illecito in gergo sportivo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Accordo illecito in gergo sportivo' è 'Combine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMBINE

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Perché la soluzione è Combine? Nel contesto sportivo, il termine combine si riferisce a un accordo illecito tra atleti, allenatori e altre figure coinvolte, finalizzato a manipolare esiti di competizioni. Questa pratica consiste nel coordinare risultati, spesso tramite scommesse clandestine, per ottenere vantaggi ingiusti e falsare la regolarità delle gare. La combine mina la credibilità dello sport e compromette l'integrità delle competizioni ufficiali, creando un clima di sfiducia tra tifosi, organizzatori e atleti. La sua presenza rappresenta una grave minaccia per il mondo sportivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accordo illecito in gergo sportivo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Accordo illecito in gergo sportivo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Combine

In presenza della definizione "Accordo illecito in gergo sportivo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accordo illecito in gergo sportivo" conferma che la soluzione 'Combine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Combine

C Como O Otranto M Milano B Bologna I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accordo illecito in gergo sportivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Combine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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